Serie D, doppio colpo della Mens Sana Mesagne: tesserati Ranieri e Pezzarossa

MESAGNE - Doppio colpo della Mens Sana Mesagne. Delusi dai risultati delle prime giornate, visto anche la situazione infortuni che condiziona oltre modo le aspettative dei dirigenti e dei tifosi, il presidente Fabio Mellone in un colpo solo tessera due giocatori di categorie superiori. Arrivano a Mesagne dalla serie C Cristiano Ranieri, play-guardia dall'Assi Brindisi e Raffaele Pezzarossa, guardia e attualmente free agent. Ranieri, uno dei migliori realizzatori della serie D con la società brindisina, si accasa a Mesagne.

Nella sua lunga carriera viaggia con 17,2 punti di media a partita, giocatore esperto, ordinato in attacco e realizzatore con buone percentuali dalla lunga distanza.

Raffaele Pezzarossa invece arriva dalla vicina Avetrana, ha militato nell'ultima stagione, prima della pandemia, a Ceglie in C gold e prima ancora, nonostante i solo trent'anni di età, a Rieti, Ischia, Palermo, Ruvo di Puglia, Mazara del Vallo, Nardò, Fasano e Taranto. Guardia di buon livello con tanti punti nelle mani e una lunga esperienza di serie C su molti campi italiani, viaggia con una media di 14 punti a partita e insieme a Ranieri porterà l'esperienza necessaria per affrontare questo difficile campionato.

Contento dei nuovi arrivi coach Angelo Capodieci: "Ringrazio la società per l'ulteriore sforzo economico che ha effettuato al

fine di potenziare la squadra. Purtroppo gli infortuni ci hanno limitato in queste prime giornate, ma gli arrivi di Ranieri e Pezzarossa miglioreranno sicuramente la nostra fase offensiva dove abbiamo rilevato i maggiori problemi. Entrambi i giocatori erano seguiti da alcuni anni dal nostro direttore generale e finalmente abbiamo avuto la possibilità di portarli in casa Mens Sana. La loro esperienza sarà molto utile per i nostri ragazzi che avranno tanto da imparare da entrambi."

I due nuovi tesserati esordiranno in canotta biancoverde già domani sera, sabato 4 dicembre, alle ore 18:30 presso il Palafrancesco, quando la Mens Sana Mesagne affronterà l'All Star Francavilla degli ex Mione, Piliego e D'Amicis.