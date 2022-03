Basket, C Silver: derby contro Francavilla per la capolista Dinamo Brindisi

Sarà l’Armeni Enterprises Brindisi a scendere in campo sabato 5 marzo per prima tra le compagine brindisine, in casa della Fortitudo Trani (ore 19:30), nella settima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Scontro fra la settima in classifica e l’ottava in classifica, domenica 6 marzo alle ore 18:00 al Pala ‘Vito Gentile’ di Ostuni, fra la BrioService Carovigno e la Scuola di Basket Lecce. Chiude il programma della giornata il derby provinciale fra la nuova capolista del campionato, la Dinamo Brindisi, e il fanalino di coda Fortitudo Francavilla. Palla a due alle ore 20:00 al PalaZumbo di Brindisi.

Fortitudo Trani-Armeni Enterprises Brindisi

L’Armeni Brindisi è alla ricerca della settima vittoria consecutiva. Ma onostante questo grande momento di forma deve stare attenta alla Fortitudo Trani di coach Andrea Rasoli.

I biancorossi brindisini al momento si trovano quinti in classifica con uno score di 10 partite vinte e 6 perse. Il fautore del buon momento firmato Assi è sicuramente coach Giuseppe Vozza. La squadra sta applicando in modo perfetto lo schema difensivo e tanta abnegazione su entrambi i lati del campo. Ora l’Assi naviga nelle zone alte della classifica e si inserisce nella lotta al primato fra Dinamo Brindisi, Rosito Barletta e la Nardò Academy.

Brioservice Carovigno-Lecce

BrioService Carovigno la scorsa settimana, contro Francavilla ha interrotto un digiuno di vittorie che durava dal 21 dicembre. Il team di coach Gianpaolo Amatori ospiterà nel palasport ostunese la formazione della Scuola di Basket Lecce. Scontro più che alla pari, considerando che le due formazioni sono a pari punti a quota 16, con i salentini reduci anche loro da una vittoria contro Barletta per (57-70) nel recupero di giovedì 3 Marzo.

“Lecce per noi come tutte le altre - dichiara l’ala Carlo Menzione - è una partita importante perché, noi siamo ancora in lotta per un posto ai playoff e dobbiamo fare di tutto per centrarlo. All’andata con loro facemmo un ottima partita, anche se penso che siamo due squadre completamente diverse perché Lecce si è rinforzata con due giocatori, mentre noi abbiamo qualche giocatore in meno. Nonostante ciò Siamo una squadra imprevedibile e lo abbiamo dimostrato sia nel bene che nel male. Non conta chi abbiamo difronte ma dobbiamo solo guardare noi stessi”.

Dinamo Brindisi-Fortitudo Francavilla

La Dinamo Brindisi affronterà nel posticipo domenicale delle ore 20:00 la Fortitudo Francavilla. I biancoblu brindisini dopo aver battuto nel recupero di mercoledì la Fortitudo Trani, sono diventati la nuova capolista del campionato.Protagonisti della scorsa partita la coppia Staselis-Kibildis con 24 punti a testa segnati a referto e il nuovo acquisto Diego Martino, che alla sua prima partita in maglia Dinamo totalizza 14 punti.

I giovani della Fortitudo Francavilla nonostante il divario in classifica scenderanno in campo per giocarsi la partita e, perché no, ritentare l’impresa sfuggita nella scorsa giornata.