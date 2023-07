Si è concluso il torneo "Brindisi porta del Salento": una festa di sport e di amicizia

BRINDISI - E' stato un evento gioioso, come da tradizione, la nona edizione del torneo internazionale “Brindisi porta del Salento”. La finalissima, preceduta dall’inno d’Italia cantato dal vivo dall’artista mesagnese Enza Pacciolla, si è svolta tra la Fortitudo Basket Francavilla e la New Basket Brindisi.

Al Parco Mauro Maniglio, luogo dell'evento, presente anche una buona cornice di pubblico. Ad aggiudicarsi il torneo 2023 è stata la formazione brindisina, che ha vinto con il risultato di 92 a 56. Tutte le altre squadre si sono classificate al terzo posto a pari merito, nello spirito dell'iniziativa che privilegia più i rapporti umani, l'amicizia, la lealtà, il rispetto e la considerazione che la parte agonistica.

La manifestazione, presentata dalla giornalista Pamela Spinelli e fortemente voluta dall'Asd Robur Brindisi, è stata anche l'occasione per premiare le personalità del mondo dello sport e del sociale che si sono particolarmente distinte negli ultimi anni. Contestualmente, è stata anche una delle poche occasioni per ricordare quanti, con impegno e passione, hanno dato tanto allo sport e al basket e che oggi non ci sono più.

Il premio “Roberto Buscicchio”, storico dirigente sportivo brindisino della Libertas Brindisi, è stato consegnato dalla figlia, Cinzia Buscicchio, alla dottoressa Bombina Santella - presidente del tribunale dei minori di Lecce - che si è messa in luce per l’impegno come istituzione alla tutela dei minori. Il senatore Roberto Marti, presidente della settima commissione permanente del Senato, invece, ha consegnato alla manifestazione la medaglia della presidenza del Senato della Repubblica, concessa per la rilevanza sportiva.

Una targa in ricordo di Rodolfo Trabacca, da tutti ricordato come “Foffo”, storico presidente regionale della Fip Puglia, è stata consegnata dall’assessore allo sport del Comune di Brindisi, Lidia Penta, all'ingegnere Lorenzo Elia, primo dirigente presso il ministero dell’interno del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con un passato da cestista, e che si è distinto in innumerevoli operazioni di soccorso, come il salvataggio dell’equipaggio e dei passeggeri del traghetto “Norman Atlantic”.

La targa in ricordo di Luigi Mellone, per tutti Gigi, storico presidente del Comitato zonale e regionale della Fip, è stata consegnata dalla vedova, la signora Rita Perugino, a Daniele Magrì, il giocatore mesagnese di baske in carrozzina della Dinamo Sassari. Coach Giovanni Rubino, invece, ha consegnato la targa in ricordo di “Peppino Todisco” - che portò la pallacanestro in provincia di Brindisi - a Vincenzo, Enzo Giuri, per gli oltre 50 anni, prima come giocatore, poi come allenatore, dedicati al basket.

Il premio “Fabiano Ventruto”, cestita e amico dell'Asd Robur Brindisi, al quale è dedicato il centro mini-basket, è stato assegnato al miglior giocatore del torneo che una commissione di tecnici ha individuato in Vincenzo Grassi della New Basket Brindisi: a consegnare la targa il presidente della Fip regionale, Francesco Damiani. All'allenatore, che ha mostrato nell'arco del torneo di aver trasmesso al meglio i principi formativi ed educativi del basket, è stato assegnato il premio Elio Pentassuglia. Il premio, consegnato da coach Giovanni Rubino, è stato assegnato a Luca Palumbo, allenatore della Polisportiva Olympia Rutigliano. La targa in ricordo di Gigi Maiorano, storico dirigente brindisino, è stata consegnata al giocatore autore del gesto di fair play più significativo durante il torneo. Il giovane Alessandro Chiriatti della New Basket Lecce, ha meritato il premio, divenendo un esempio per tutti i partecipanti per sportività e lealtà: addossandosi l’ultimo contatto della palla, ha permesso all’arbitro di rivedere la propria decisione. La targa è stata consegnata dal capitano Emanuele Pepe, comandante del Norm della compagnia dei carabinieri di Brindisi: quest’anno, tra l'altro, la manifestazione ha ricevuto il patrocinio del comando generale dell’Arma, quale massima espressione di riconoscimento e adesione alle iniziative ritenute particolarmente meritevoli, proprio come il Torneo “Brindisi porta del Salento”.

All'atleta della Polisportiva Olympia Rutigliano, Vincenzo Procaccio, è stato poi assegnato il premio Claudio Malagoli, quale miglior realizzatore del torneo: a consegnare la targa è stato il già citato Daniele Magrì. Al cestista più tecnico, individuato in Riccardo Di Mattina, tesserato con la New Basket Lecce, è stato assegnato il premio “Mino Marchese”, amico della Robur Brindisi scomparso prematuramente. La targa è stata consegnata dal fratello del compianto Mino, Angelo Marchese.

Anche quest'anno gli organizzatori hanno voluto istituire il premio “Vincenzo Baldassarre”, per tutti Enzo, prematuramente scomparso lo scorso gennaio, amministratore pubblico, persona corretta e generosa, nonché tifoso e appassionato di basket. Il premio è stato assegnato all'imprenditore Paolo Valente, sempre disponibile a contribuire con i propri mezzi alla buona riuscita del torneo.

Nell’ambito del progetto “Cresci con lo sport” portato avanti, ogni anno, dall’Asd Robur Brindisi, sono stati consegnati tre riconoscimenti dall’assessore allo Sport, Lidia Penta. Ed esattamente a Francesca Baldassarre e a Emanuela Trozzola entrambe campionesse d’Italia Under 17 con la Magnolia Campobasso, e a Gabriele Ceglie, campione d’Italia nel Parakarate.

Poi la premiazione di tutte le squadre (i riconoscimenti sono stati consegnati da alcuni amministratori presenti, tra i quali, il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, l’assessore Antonio Pisanelli, l’assessore Luciano Loiacono, il consigliere Gabriele Antonino e il presidente regionale CSI, Ivano Rolli), degli arbitri che hanno partecipato allo stage organizzato dal settore Nazionale Giovanile Arbitri della Fip, coordinato dall’ex arbitro di Legabasket, Maurizio Biggi (premio ritirato dal più giovane arbitro del torneo, Raffaele De Fazio, classe 2009), della seconda classificata Fortitudo Basket Francavilla, e della vincitrice del 9° Torneo “Brindisi Porta del Salento”, la New Basket Brindisi che ha ricevuto il Trofeo direttamente dalle mani del Presidente Regionale della Fip Puglia, Francesco Damiani. Nella manifestazione non è mancata la solidarietà: l’Asd Robur Brindisi ha voluto “sposare” l’iniziativa dell’amico Pierpaolo Piliego denominata “Un mezzo per la vita”: una raccolta fondi a favore dell’AIL, l’associazione italiana contro le leucemie, per l’acquisto di un nuovo automezzo. Insomma, una grande festa di sport che ha movimentato, come ogni anno, i pomeriggi e le serate dei parchi cittadini di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna e San Pancrazio Salentino.