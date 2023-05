Happy Casa Brindisi: tutto ok per Bowman e Mascolo

BRINDISI - Tutto ok per Ky Bowman e Bruno Mascolo. I due giocatori della Happy Casa Brindisi hanno accusato dei problemini fisici durante la partita contro Trieste disputata ieri (domenica 7 maggio) al PalaPentassuglia, ma nulla di rilevante.

Mascolo ha avuto un lieve risentimento muscolare. La decisione di lasciarlo in panchina, a vittoria ormai acquisita, è stata presa per motivi puramente precauzionali. Solo crampi, invece, per Bowman.

Con i due play fuori, è stato Harrison a ricoprire il ruolo di regista nella seconda parte della gara. Ma contro la Virtus Bologna, in gara 1 dei quarti di finale playoff (qui il calendario delle prime tre gare) in programma venerdì 12 maggio alla Virtus Sefagredo Arena, Vitucci avrà a disposizione entrambi i titolari del ruolo.