Il sogno “Limongelli Dinamo” ideato dai “soci-amici” e realizzato da coach Cristofaro

BRINDISI - Il “miracolo-Dinamo” è di quelli che si raccontano nella storia del basket quasi fosse un sogno che si realizza. L’accesso ai play off sembrava essere già un risultato gratificante per la “Limongelli Dinamo” ma dopo il 2 a 0 conquistato al PalaZumbo di Brindisi la squadra ha acquisito maggior fiducia e sicurezza e si è ripetuta nel tensostatico di Castellaneta vincendo la terza e decisiva partita e conquistando la promozione in serie “B 2”. In principio erano solo i “quattro amici al bar” che decisero di avviare un progetto sportivo esaltante al solo scopo di costruirsi un prezioso hobby, senza però rinunciare ad ambiziose pretese che solo un gruppo di giovani volenterosi possono porsi come traguardo. Difficilmente i “quattro amici” avrebbero potuto mai immaginare di realizzare in pochi anni dalla loro iniziativa, sorta nel 2015 quasi per gioco, di ritrovarsi con una scalata prodigiosa che ha fruttato una serie di successi dalla vittoria del primo campionato di Promozione fino a traguardare alla serie “B 2” interregionale in soli 5 anni dalla costituzione della società (In basso la foto di gruppo a Castellaneta).

Il progetto vincente dei “soci-amici”

Sono i “ragazzi” della “Dinamo Brindisi”, squadra sponsorizzata dal Main Sponsor “Limongelli”, che nel frattempo sono cresciuti in modo esponenziale ed hanno allargato la base societaria, guidati dal giovane presidente Teodoro Marrazza coadiuvato dagli “amici-soci” Angelelli, Carparelli, Spada, Colelli, Francioso, Mazzeo e Greco, che hanno voluto dare un taglio professionale alla società affidando la squadra ad un allenatore bravo, esperto e vincente come coach Antonio Cristofaro, con gli “assistenti” Puce, Lozito e Battista. Intorno alla squadra è stato formato uno staff altrettanto giovane che nel tempo ha confermato serietà e professionalità, composto dal gm Dario Recchia, dal direttore sportivo Fabrizio Campagnoli, con gli altri dirigenti collaboratori Arcadio, Cino, Guadalupi e il medico sociale Giuseppe De Carlo. Così il progetto di pochi amici si è allargato ad una società-squadra che ha agito come una famiglia ma allo stesso tempo con professionalità ed attaccamento alla maglia della Dinamo, rispettando un programma che ha ottenuto risultati eccellenti che sa del prodigioso, costituito da 5 avanzamenti di categoria in 5 anni ed un ripescaggio per meriti sportivi ( a causa del Covid non ha potuto disputare due campionati), partendo dal campionato di Prima Divisione nel 2015 per concludersi con la doppia promozione dalla C Silver passando dalla C Gold e fino alla conquista della serie “B 2” del corrente 2023.

Il “roster” di coach Antonio Cristofaro

Il merito sul campo della realizzazione di questo straordinario risultato è dovuto in gran parte alla capacità ed alla professionalità di coach Antonio Cristoforo, alla guida della Limongelli Dinamo da 4 stagioni con 103 panchine e ben 70 successi all’attivo, protagonista delle promozioni dalla serie C Silver alla serie C Gold e fino alla serie “B 2“. Coach Antonio Cristoforo può vantare una presenza di qualità nel settore del basket prima come giocatore e poi come allenatore, esperienze messe a frutto nella Dinamo, squadra che ha giocato un ottimo basket fatto di grande intensità difensiva e di gioco in velocità, con schemi scrupolosamente costruiti in palestra e realizzati nei piani partita perfetti.

Da giocatore coach Antonio Cristofaro ha vinto 4 finali nazionali giovanili ed ha giocato 12 campionati di serie B nazionale (5 anni a Brindisi,7 a Lecce e 2 a Mesagne) ed è stato molto apprezzato coach delle leve giovanili della Happy Casa Brindisi squadre con cui ha vinto 3 titoli regionali, una finale nazionale ed ottenuto 2 partecipazioni alla Next Gen. Ha guidato la Dinamo Brindisi alla vittoria della serie C Gold alla promozione in “Serie B2” con il sorprendente roster 2022-23 composto da Stonkus, Epifani, Patrizio, Calò, Janka, Fouce, Pulli, Caloia, Mongelli, Okafor, Di Ianni, Mazzeo.

Coach Cristofaro riconfermato per il campionato 2023-24

A poche ore dalla straordinaria promozione in “Serie B 2” la società “Limongelli Dinamo” Brindisi ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con coach Antonio Cristofaro per il rinnovo contrattuale relativo alla prossima stagione agonistica. La società ha individuato in coach Cristofaro “la figura ideale per proseguire nell’importante progetto avviato negli ultimi anni, anche alla luce dei brillanti risultati sportivi conseguiti, della sempre crescente qualità del gioco gara dopo gara e delle virtù umane e caratteriali che contraddistinguono l’allenatore brindisino”.

Coach Cristoforo ha ringraziato e si è detto “felice ed orgoglioso di poter continuare a far parte di questo gruppo, di questa squadra che è ormai diventata la mia seconda famiglia” rinnovando l’impegno di “raggiungere risultati sempre più ambiziosi, grazie al sostegno dei soci, degli sponsor e di tutti i nostri tifosi”.

Le foto sono state gentilmente concesse da Maurizio De Virgilis