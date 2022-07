Europe Cup, sorteggiati i gironi: ecco quello della Happy Casa Brindisi

BRINDISI - Gli olandesi del Donar Groningen e poi altre due squadre che supereranno le eliminatorie faranno compagnia alla Happy Casa Brindisi nel girone F della Fiba Europe Cup 2022/23. Il sorteggio per determinare i gruppi della regular season si è svolto stamattina (giovedì 14 luglio) a Monaco di Baviera. Unica squadra italiana a partecipare a questa manifestazione, la New Basket si misurerà per il quarto anno consecutivo a una competizione organizzata dalla Fiba, inserita di diritto dalla fase a gironi Europe Cup tra le dieci squadre teste di serie su un totale di 32 partecipanti.

L’urna di Monaco ha estratto la Happy Casa nel girone F così composto: Donar Groningen (Ned); Happy Casa Brindisi; perdente della semifinale Bcl QT3: Brose Bamberg (Ger) v Norrköping Dolphins (Swe)/Budivelnyk (Ucr); vincente Fec Qt B: Kapfenberg Bulls (Aut)/Sigal Prishtina (Kos) – BC Cbet Jonava (Ltu)/ SCMU Craiova (Rou) – BC Kalev/Cramo (Est)/KK Cedevita Junior (Cro).

Per definire il quadro completo degli altri club partecipanti bisognerà attendere dunque l’esito dei quattro tornei Qualification Round in programma dal 27 al 30 settembre.