Al palazzetto in pullman: la Stp riattiva i collegamenti gratuiti per i tifosi

Stp Brindisi informa che in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Brindisi, in occasione delle prossime cinque partite casalinghe della New Basket Brindisi, verrà attivato un servizio di collegamento gratuito dal parcheggio di Via Spalato al PalaPentassuglia. Per domenica 6 marzo, in occasione della partita Happy Casa Brindisi-Brescia in programma alle ore 18, è prevista la partenza dal parcheggio di via Spalato alle ore 17:00 con il ritorno alle ore 20,00 circa, al termine della partita.

Per le altre giornate del calendario di basket di serie A che prevedono le partite casalinghe della squadra, le corse saranno attivate un'ora prima dell'inizio delle partite da Via Spalato con rientro al termine delle stesse. Le fermate utili durante il percorso sono quelle di Via Spalato, Viale Aldo Moro e di Via Sant'Angelo, sia in andata che al rientro. Ricordiamo che nel rispetto delle normative anticovid, sugli autobus si deve accedere muniti di GreenPass e indossando mascherine Ffp2.