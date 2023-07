Le strade della Happy Casa Brindisi e di Bruno Mascolo si dividono

BRINDISI - Happy Casa Brindisi e Bruno Mascolo: le loro strade si dividono. Lo ha annunciato la società brindisina con uno stringato comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio 2023. Happy Casa Brindisi comunica "che l'atleta Bruno Mascolo ha esercitato in data odierna la clausola d'uscita dal contratto che lo legava alla società biancoazzurra fino alla prossima stagione sportiva. Al giocatore vanno i più sentiti ringraziamenti per l'annata trascorsa a Brindisi, contraddistinta sempre dal massimo impegno, e i migliori auguri per la prossima importante esperienza in carriera".

Virtus Bologna prossima destinazione?

Stando ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore, Mascolo a breve dovrebbe accasarsi a Bologna, sponda Virtus, dove dovrebbe prendere il posto di Nico Mannion nel reparto esterni. Si tratterebbe di un'importante sfida per un atleta che a Brindisi ha messo in mostra tutto il suo valore, dimostrando di poter competere ad alti livelli.

Mezzanotte verso la riconferma

Potrebbe restare a Brindisi, invece, Andrea Mezzanotte. Il 25enne era sotto contratto con la Dolomiti Energia Trento, che nella giornata odierna ha annunciato di aver esercitato l'opzione di uscita dal contratto. Tutto lascia pensare a un nuovo ingaggio fra le file della New Basket, dove lo scorso anno, in prestito, il lungo ha ben figurato.