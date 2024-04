Tabellone elettrico in tilt: al PalaPentassuglia torna il segnapunti manuale

BRINDISI - Nella partita decisiva per la salvezza, l’impianto elettrico del PalaPentassuglia va temporaneamente in tilt. Il tabellone che segna punti e cronometro si è bloccato al 9’ della sfida fra Happy Casa Brindisi e Umana Reyer Venezia, valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A. Dopo un’interruzione di circa 5 minuti, il gioco riprende con l’ausilio del caro vecchio segnapunti manuale. Ma il disservizio dura poco. Alla fine del periodo, i tabelloni tornano in funzione.

