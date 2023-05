E' tempo di play off per la New Basket Brindisi: al via la vendita dei biglietti

BRINDISI - “Play hard and enjoy”: con questo claim la Happy Casa Brindisi si appresta ad affrontare per la quinta volta nella propria storia la post season Legabasket Serie A, al termine di una stagione ricca di impegni e impreziosita dal raggiungimento dei playoff scudetto. “Giocare duro e divertirsi”, il mantra indicato da coach Frank Vitucci ai suoi ragazzi capaci di infilare una serie positiva nel girone di ritorno che le è valso un posto tra le migliori otto squadre d’Italia, con un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

L’avversaria sarà la Virtus Segafredo Bologna, una sfida dal grande fascino e blasone. Gara tre al PalaPentassuglia si disputerà venerdì 19 maggio alle ore 21:00. Il title sponsor Happy Casa Store omaggerà tutti i tifosi presenti al PalaPentassuglia con la t-shirt celebrativa posizionata sul proprio seggiolino da indossare in occasione di gara 3.

Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati a prezzo ridotto, dalle ore 12:00 sono acquistabili al New Basket Store e online sul sito www.vivaticket.it tutti i posti non confermati e attualmente disponibili. I biglietti sono in vendita a partire da 23 euro. La società rende noto che si applicherà il prezzo di prevendita pari a 1,50 euro esclusivamente per le procedure di acquisto online sul sito www.vivaticket.it. Per tutte le altre esigenze rivolgersi al numero dello store 392/9554379 per parlare direttamente con il personale ticketing.