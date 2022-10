Basket, C SIlver e Gold: il programma delle brindisine. Un big match per la Dinamo

Terzo impegno per le compagini brindisine impegnate nei campionati di Serie C Silver e Gold do basket. Per quanto riguarda il campionato di C Gold, sono impegnate le formazioni dell’Apulia Diagnostic Mesagne, che ospiterà la neo promossa Lucera domenica 30 ottobre (palla a due alle ore 18:30), e della Dinamo Brindisi, che affronterà nel PalaZumbo di Brindisi il Dai Optical Molfetta (si gioca sabato 29 ottobre, sempre alle ore 18). In Serie C Silver spicca il match di Domenica 30 Ottobre fra l’Ondatel Matera e l’Armeni Enterprise Brindisi al PalaSassi dell’omonima città Lucana. Mentre il Basket Francavilla 1963 dovrà vedersela contro l’Anspi S.Rita Taranto in trasferta nella città dei due mari.

Apulia Diagnostic Mesagne - Sveva Basket Lucera

Due sconfitte su due per la formazione di coach Romano: l’Apulia Diagnostic Mesagne parte con il freno a mano in queste prime battute di un lunghissimo campionato di Serie C Gold. Nel palazzetto Mesagnese arriverà la Sveva Lucera, nonché neopromossa e vincitrice del campionato scorso di Serie C Silver. La compagine dauna nell’ultima partita disputata (recupero della prima giornata) contro il Sunshine Basket Vieste ha vinto con il punteggio di 67-105: grandi protagonisti nel derby della capitanata il solito Ivan Scarponi con 22 punti messi a segno, Ouandie con 26 punti, Acosta realizzatore di 20 punti e Alvisi con 17 punti. Coach Romano e giocatori sono alla ricerca di riscatto, Davanti a loro un avversario davvero tosto ma mai abbassare la guardia per cercare di rialzarsi in classifica. Palla a due domenica 30 ottobre ore 18:30 nel palazzetto di via Udine di Mesagne.

Dinamo Brindisi - Dai Optical Molfetta

I brindisini targati Dinamo vogliono centrare il 2/2 in casa, il ai Optical Molfetta, squadra costruita per le zone alte della classifica, non vuole mal figurare, soprattutto con l’inserimento del nuovo coach Sergio Carolillo, successore di coach Gianluca Gallo, esonerato non più di 10 giorni fa. Avversario tosto per gli adriatici potrebbe essere il playmaker lituano Lukas Kazlauskas, che nell’ultimo campionato è stato protagonista con la casacca dei Bsw Series (squadra di Serie B tedesca). L’altro avversario da tenere sotto controllo sarà sicuramente l’ala piccola Marcus Brown, statunitense originario del Texas.

Il giocatore ex New Mexico Highlands University nella scorsa partita contro il Castellaneta ha realizzato 35 punti al debutto in Italia (tanto per dire una statistica). I ragazzi di coach Cristofaro affronteranno una grande squadra, che vuole fare piazza pulita in questo campionato. Appuntamento sabato 29 ottobre, al Palazumbo di Brindisi, con la palla a due alle ore 18:00.

Ondatel Matera - Armeni Enterprise Brindisi

La città dei sassi farà di scena a quello che sarà il big match della terza giornata di campionato di Serie C Silver pugliese. Coach Vozza, Cvetanovic e compagni affronteranno una squadra attrezzata pronta per il salto di categoria. Matera ha acquistato a fine stagione scorsa il titolo della BrioService Carovigno (ora in serie D), e sembra avere progetti ambiziosi, come la società ha dimostrato nel mercato. Mantvydas Staselis è il giocatore più rappresentativo dei lucani, con 32 punti messi a segno nell’ultima partita contro il Canusium Basket vinta per (80-81). I biancorossi adriatici faranno di tutto per cercare la vittoria e dimenticare la disfatta di sabato scorso contro il Molfetta, partita persa per 66-84. Domenica 30 ottobre nel PalaSassi di Matera andrà in scena il big match con la palla a due che si alzerà alle ore 18:00.

Anspi S.Rita Taranto - Basket Francavilla 1963

Nella città dei due mari, Arangelo Leo e compagni cercano il 3/3 di vittorie per creare distacco in classifica. Nell’ultimo match i francavillesi hanno vinto in casa contro l’Olio Levante Barletta per 102-84. Sull’onda dell’entusiasmo i biancoblu vogliono cercare la terza vittoria di fila contro l’Anspi S.Rita Taranto, a sua volta a caccia di punti dopo la sconfitta contro La Scuola di Basket Lecce per 92-70. Palla a due ore 20:00 nel PalaFiom di Taranto.