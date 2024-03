Tommy Laquintana: "Happy Casa, tanta voglia di salvezza. Bisogna battere Sassari"

Happy Casa Brindisi e Dinamo Sassari, che negli ultimi anni è diventato un “quasi-derby”, questa volta è una partita senza esclusione di colpi fra due squadre alla ricerca di un posto al sole, sia pure con ambizioni e mire diverse. Happy Casa Brindisi rivendica il suo posto in serie A mantenuto per 12 anni con grande dignità e spesso ricco di successi eclatanti, mentre Dinamo Sassari con i suoi 22 punti incassati spera ancora di rientrare nella griglia play off, dove con 24 punti in classifica viaggiano incertezze legate al rendimento di Pistoia, Trentino, Tortona e Napoli. A Brindisi la squadra di coach Nenad Markovic cerca il riscatto dopo la pesante sconfitta subita sabato scorso a Trento ma dovrà rinunciare all’ala lituana Eimantas Bendzius, non ancora pronto per rientro, ma recupera Brandon Jefferson sia pure non al massimo della condizione.

Happy Casa con più rotazioni per battere Sassari

Happy Casa Brindisi, invece, vive un momento favorevole, viene da 3 vittorie ottenute nelle ultime 4 partite, ed è una squadra considerata “in crescita”, rinnovata sensibilmente con tre giocatori di valore assoluto come Washington, Bartley e Smith che hanno consentito la maturazione di Nate Laszewski e dato più forza a Xavier Sneed, vero leader della squadra, ed a Jordan Bayehe. Coach Sakota, inoltre, dopo la sconfitta di Varese ha recuperato i valori del gruppo con la maggiore disponibilità di rotazioni, coinvolgendo tutti i giocatori del roster nelle scelte tattiche e ricevendo risposte positive in particolare da Tommy Laquintana. Il giocatore di Monopoli, dopo un lungo periodo in cui il suo rendimento è stato condizionato da infortuni, nelle ultime partite è ritornato utile alla squadra per dare il cambio ad Eric Washington nel ruolo di play maker acquisendo fiducia ed autostima.

Qual è il clima nella squadra dopo gli ultimi successi

“Siamo carichi e determinati perché i risultati positivi conseguiti nelle ultime partite hanno avuto un effetto positivo notevole sul morale della squadra “- ha detto il play Tommy Laquintana prima della partita contro Sassari – “Non ci culliamo, però, sui risultati ottenuti finora perché siamo consapevoli che abbiamo davanti a noi 6 partite che dovremo cercare di vincere ad ogni costo per raggiungere il traguardo della permanenza in serie A”.

Dinamo Sassari è in cerca di riscatto e spera di raggiungere i play off

“La nostra voglia di salvezza è decisamente superiore rispetto ai programmi delle altre squadre e sappiamo che tutte le partite presentano grandi difficoltà in questa fase del campionato. Sassari è una formazione di tutto rispetto ma da qui alla fine del campionato per noi ogni squadra è quella da battere e dobbiamo essere pronti ad affrontarle con la giusta carica agonistica e la necessaria determinazione”

C’è rinnovata fiducia intorno al gruppo ora che anche le rotazioni sono allungate

“Personalmente avverto molto fiducia sia da parte del coach e dello staff ma anche della tifoseria, fiducia che abbiamo il dovere di ripagare per la presidenza, per la città e la tifoseria che ci segue con immutata passione anche se i risultati e la classifica non sono quelli che meritano.

Quale ruolo avrà il pubblico del PalaPentassuglia?

"Abbiamo apprezzato il sostegno dei tifosi che son venuti a salutarci prima della partenza per Scafati e siamo contenti per aver ricambiato il loro affetto con una bella vittoria. Siamo convinti che contro Sassari i nostri tifosi saranno protagonisti e ci sosterranno con il tifo ed il calore delle grandi occasioni. Sarà come scendere in campo con noi”.

Vigilia di Pasqua” al PalaPentassuglia

Happy Casa Brindisi-Dinamo Sassari si gioca al PalaPentassuglia in contrada Masseriola, sabato 30 marzo, con palla in due alle ore 20. La direzione di gara è affidata alla terna arbitrale composta da Roberto Begnis di Crema (Cr) che avrà il compito di I° arbitro e si avvarrà della collaborazione di Martino Galasso di Siena, secondo arbitro, e di Simone Patti di Montesilvano (Pe), terzo arbitro. Al tavolo della giuria ci saranno Giovanna Santoro (segnapunti) e Fabiola Monaco (cronometrista) di Brindisi, e Giuseppina Rendinelli (24 secondi) di Foggia.

La partita sarà trasmessa dalla rete televisiva Dazn con inizio alle ore 20, mentre la radiocronaca diretta sarà affidata alla emittente brindisna Ciccio Riccio, condotta dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone che si avvarrà del commento tecnico di coach Giovanni Rubino e della collaborazione di Giulia Mazzone per le interviste nell’intervallo della partita e le informazioni sui risultati dagli altri campi. Per l’occasione questa volta farà parte del “team” di Ciccio Riccio anche il giornalista Fabio Mollica, esperto ex giocatore di basket, direttore del magazine “Amazing Puglia”, un progetto editoriale di successo che racconta la Puglia attraverso la storia di vita, di cultura, di impresa e di sport della sua gente.

