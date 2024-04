Coach Tonino Bray conquista un'altra salvezza alla guida del Martina Franca

BRINDISI – L’allenatore brindisino Tonino Bray conquista un’altra salvezza. Stavolta l’obiettivo è stato raggiunto nel campionato di Divisione regionale 1, alla guida della Newgen Martina Franca, che sabato scorso (30 marzo) si è imposta per 61-75 in casa della Cma “fiore di Puglia” di Ruvo di Puglia, bissando il successo conquistato in gara 1 del playout.

Una salvezza meritata, considerando il dominio dei martinesi di Tonino Bray nei due match del primo turno. Gara 1 è stata decisiva sia nell’indirizzare l'intera serie che nel restituire quella consapevolezza perduta ai bianco-blu' di Tonino Bray, bravi a mettersi alle spalle i fantasmi dell'ultimo mese e chiudere così ogni discorso salvezza in gara 2.

Tagliato anche questo traguardo, ora coach Bray, forte di una carriera ultra quarantennale ricca di successi, è pronto per nuove sfide. “Sono contento - dichiara l’allenatore - del risultato ottenuto, che era l’obiettivo chiesto dalla società. Adesso penso già ad altre avventure, con l’entusiasmo di sempre”.

