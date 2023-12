Torna il grande basket giovanile, tutto pronto per il "Caroli Hotels Basketball Cup"

BRINDISI - Torna il grande basket giovanile nel Salento dal 2 al 6 gennaio 2024: le feste continuano, infatti, all’insegna della palla a spicchi con la VIII Caroli Hotels Basketball Cup, organizzata dal network alberghiero main sponsor del torneo. Presenti 8 formazioni Under 14: Basket San Giovanni Rotondo, Tresana Basket Napoli, Talos Basket Ruvo Academy, Olympia Basket Comiso, Happy Casa Brindisi, Fortitudo Basket Francavilla, New Virtus Mesagne, Tre Anelli Basketball Maglie. Le partite della manifestazione giovanile si disputeranno nelle strutture sportive di Lecce, Galatina, Casarano, Alezio e Nardò.

Rilevante il numero dei partecipanti tra giocatori e staff, più il grande seguito di genitori e accompagnatori. Il torneo rappresenta anche un’ottima vetrina per i giovani arbitri oltre che essere veicolo di promozione e valorizzazione del territorio salentino. La finalissima si disputerà il 6 gennaio alle 10:30 al Palaventura di Lecce. La presentazione è fissata per il 2 gennaio alle ore 17:30 al Joli Park Hotel Caroli Hotels in centro a Gallipoli.

Albo d’oro maschile: 1° edizione Sabonis Basketball School (Lituania); 2° edizione Olimpia Milano; 3° edizione Mens Sana Academy; 4° edizione Aurora Brindisi; 5° edizione Petrarca Padova; 6° edizione Promitheas Patrasso; 7° Basket Angel Manfredonia.