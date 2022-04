C Silver: derby Brioservice Carovigno - Dinamo Brindisi nel turno infrasettimanale

BRINDISI - Sarà Armeni Brindisi-Nardò Academy la partita che aprirà il programma dei recuperi della tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Nella giornata di oggi (mercoledì 6 aprile) in programma anche il derby Brioservic Carovigno – Dinamo Brindisi e il match compagine Fortitudo Francavilla-Anspi S.Rita.

Brioservice Carovigno - Dinamo Brindisi

Derby di spessore importante sia per la Dinamo, capolista del campionato, che per la Brioservice, a caccia di due punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Appuntamento ore 21 al Pala Vito Gentile di Ostuni.

Armeni Brindisi - Nardò Academy

L’Armeni è in striscia positiva da 4 partite e punta al quarto posto in classifica sperando in un passo falso degli avversari, la Rosito Barletta. Nel PalaZumbo di Brindisi alle ore 19:00 la squadra allenata da coach Giuseppe Vozza affronterà la Nardò Academy, terza in classifica.

Fortitudo Francavilla - Anspi Santa Rita Taranto

La Fortitudo Francavilla di coach Sordi nell’ultima partita di campionato ha perso (98-63) contro la formazione del Nardò Academy. Ora i ragazzi francavillesi affronteranno nel loro palasport di Francavilla Fontana l’ Anspi S.Rita Taranto (palla a due alle ore 20:30).