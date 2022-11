Europe Cup: Happy Casa a Veroli contro il Budivelnyk Kiev. In palio il primato del girone

BRINDISI - Siamo al giro di boa e d’ora in poi a maggior ragione sarà vietato sbagliare. Entra nel vivo la fase di regular season Fiba Europe Cup 2022/23 cui partecipa l’unica italiana in competizione, la Happy Casa Brindisi. Il girone F rappresenta bene le forze in campo: da una parte Brindisi-Budivelnyk-Kalev/Cramo le tre contendenti appaiate con due vittorie a testa che si sfideranno fino all’ultimo possesso per i due posti in palio validi per la qualificazione al turno successivo; dall’altra il finalino di coda Groningen fermo ancora a quota zero successi.

La quarta giornata di Europe Cup presenta il big match tra il Bc Budivelnyk Kiev e i biancoazzurri di coach Frank Vitucci. Il match si disputerà al Pala Coccia di Veroli, sede casalinga scelta dal team ucraino per la stagione sportiva in corso. Un tuffo nel passato per la storia del basket brindisino. Era il 17 maggio 2007, data che ancora è ben presente nelle menti dei tanti tifosi New Basket Brindisi, quando la New Basket Brindisi di coach Tony Trullo veniva sconfitta a Veroli in semifinale playoff di Serie B Eccellenza. Sconfitte cocenti per 3-1 nella serie dopo aver guidato il campionato al primo posto animate da un clima intenso e battagliero al Pala Coccia. A distanza di quindici anni la squadra brindisina tornerà a calcare quel parquet con ben altre ambizioni, obiettivi, passato e presente storico.

Il match di andata al PalaPentassuglia si concluse con il punteggio di 70-74 in favore del Budivelnyk trascinato dal top scorer Goodwin autore di 19 punti. Una differenza punti da tener conto in caso di arrivo a pari punti in una classifica che si prospetta molto equilibrata. Palla a due alle ore 19:30 italiane in diretta sul canale youtube ‘Fiba – The Basketball Channel’ su questo link visibile in chiaro: