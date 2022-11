La Happy Casa si spegne nel finale: altro ko (73-72) in Estonia, addio all'Europe Cup

La Happy Casa Brindisi non riesce a risollevarsi neanche sul parquet del Kalev/Cramo. A Tallin (Estonia) arriva una sconfitta di misura (73-72) che sancisce l’eliminazione della New Basket dalla Fiba Europe Cup, giunta oggi (mercoledì 30 novembre) alla sesta e ultima giornata della prima fase. Gli uomini di coach Vitucci avrebbero dovuto imporsi con almeno nove punti di scarto per passare il turno. Tale ipotesi si è materializzata in maniera concreta nell’ultimo periodo. A poco più di due minuti dal termine, infatti, la New Basket era avanti di sei, dopo che nell’arco della partita aveva toccato anche un massimo vantaggio di 13 punti (26-39 al 20’). Ma nel finale gli ospiti si sono arenati, mentre un rinvigorito Kalev/Cramo macinava punti. Il canestro del definitivo sorpasso è stato siglato a due secondi dalla sirena. In questo modo Brindisi si è vista sfuggire di mano una vittoria che sembrava alla portata, per la superiorità che a tratti ha espresso durante la contesa.

Dopo aver chiuso il primo quarto sotto di due punti, nel secondo periodo la New Basket ha ribaltato l’inerzia, con un parziale di 10-0. E’ quasi allo scadere della frazione, totalmente appannaggio della Happy Casa, che si tocca il massimo distacco di 13 lunghezze. Ma nel terzo periodo, gli estoni si riavvicinano, riducendo il gap a un solo possesso. Al 34’ i padroni di casa conquistano la parità (60-60). A quel punto Brindisi ha un nuovo guizzo che lascia ben sperare, ma negli ultimi due minuti, avanti di sei, la Happy Casa si smarrisce nuovamente, dicendo addio alla competizione europea. Si qualificano infatti il Kalev/Cramo, capolista del girone F, e la squadra di Kiev, che ha battuto il fanalino di coda Groningen.

La New Basket chiude l’Europe Cup con un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte in sei partite. Il momento della squadra resta dunque critico. In Estonia si sono fatti dei progressi sul piano delle prestazioni individuali, se si pensa ai 20 punti realizzati da Perkins e ai 19 punti di Reed, oltre alla buona prova di Mascolo (10 punti), ma si sono ripetute delle amnesie che in modo ancor più evidente si erano palesate nelle ultime due gare di campionato, perse rovinosamente contro Pesaro e Virtus Bologna. Hanno deluso ancora una volta Bowman (appena due punti in 21 minuti) e Dixson (5 punti in 15 minuti). Insomma il quadro è tutt’altro che roseo, a quattro giorni dal complicato match contro Venezia in programma domenica prossima (a mezzogiorno) al PalaPentassuglia.