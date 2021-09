Trofeo “Dalla Riva Sportfloors”: Happy Casa batte la Carpegna Prosciutto Pesaro

BRINDISI – Happy Casa Brindisi vince il Trofeo “Dalla Riva Sportfloors” battendo la Carpegna Prosciutto Pesaro 69-65. Priva sempre di Clark e Chappell rimasti a Brindisi, e di Udom che prosegue il suo lavoro differenziato, la Happy Casa sfodera una prova molto confortante a distanza di poco meno di 48 ore dall’esordio in precampionato al Memorial Porelli di Bologna.

Adrian apre le danze per il 5-0 iniziale, risponde Drell per Pesaro. Visconti realizza ben 8 punti di fila e chiude in doppia cifra il primo quarto ma per la Carpegna si mette in moto Sanford e Il sorpasso arriva sul 15-19. L’inizio del secondo parziale parla argentino: Lucio Redivo da una parte e Carlos Delfino si sfidano al tiro da tre punti. La sfida si sposta dentro il pitturato tra Nick Perkins e Tyrique Jones: il centro biancoazzurro è autore di 7 punti di fila che accorciano il divario al -8 (32- 40) di un primo tempo marchiato dalle giocate di Drell e Sanford. La Happy Casa si rifà sotto grazie alla vena positiva di Adrian che impatta a quota 49. L’inerzia si sposta dalla parte di Brindisi che trova preziosi punti anche da Ulaneo e Redivo per il sorpasso al 35’ (61-57). Visconti infila l’ennesima tripla di serata dando ai suoi due possessi pieni di vantaggio. Nel finale la zampata la piazza Josh Perkins con 5 punti di fila che valgono l’allungo definitivo per la vittoria biancoazzurra. Il prossimo weekend prenderà il via il X Memorial Pentassuglia. Brindisi in campo venerdì sera nella rivincita contro Pesaro e domenica alle 18 contro gli estoni del BC Tartu; le due squadre ospitanti si sfideranno sabato. Biglietti in vendita da domani mattina al New Basket Store al prezzo intero di €20 e ridotto Under12 a €10 per la tre giorni di basket, anticipata dalla presentazione di squadra in programma giovedì 9 settembre. Che la settimana biancoazzurra abbia inizio.

IL TABELLINO HAPPY CASA BRINDISI - CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: 69-65 (15-19, 32-40, 52-55, 69-65) HAPPY CASA BRINDISI: Carter 3, Adrian 12, J. Perkins 7, Zanelli 3, Visconti 21, Gaspardo 4, Ulaneo 3, Redivo72, N.Perkins 9, Udom ne, Guido ne. All.: Vitucci. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Drell 12, Moretti 6, Sanford 15, Pacheco 4, Tambone 6, Camara 1, Zanotti 5, Demetrio 1, Delfino 6, Jones 8, Stazzonelli ne, Dia ne. All.: Petrovic.

NOTE - Tiri liberi: Brindisi 3/9, Pesaro 10/17. Perc. tiro: Brindisi 25/62 (16/39 da tre, ro 8, rd 34), Pesaro 22/63 (11/34 da tre, ro 11, rd 32).