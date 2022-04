C Silver, ultimo atto: residue chances di promozione diretta per la Dinamo

Si conclude la fase regular season del campionato di Serie C silver. Domani (sabato 16 aprile) si giocheranno tutte le partite in contemporanea alle ore 18. Spicca il derby di provincia fra la Dinamo Brindisi e la Brioservice Carovigno in programma al PalaZumbo alle ore 18:00. Poi gli impegni dell’Armeni Brindisi impegnata nella trasferta di Nardò contro la compagine nerentina, e della Fortitudo Francavilla che affronterà l’Anspi S.Rita Taranto nel PalaFiom della città dei due mari.

Dinamo Brindisi - Brioservice Carovigno

La Dinamo Brindisi dopo aver vinto il recupero contro il Cus Bariper 68-95, dovrà ospitare nel Palazumbo di Via dei mille la compagine rossoblu della BrioService Carovigno ormai salva e prossima a giocarsi i playoff promozione come ultima di serie.

I brindisini allenato da coach Antonio Cristoforo non sono del tutto fuori dalla possibilità di vincere il campionato come prima classificata, ma dovrebbe ancora sperare in un passo falso della compagina dauna della Sveva Lucera che affronterà la Fortitudo Trani fuori casa. In caso di arrivo a pari punti la Sveva Lucera passerebbe come prima classificata in virtù della differenza canestri a favore. Quindi la Dinamo parteciperebbe ai playoff affrontando la nona in classifica.

Nardò Academy - Assi Brindisi

Super girone di ritorno per l’Armeni Brindisi, con la conquista di un terzo posto che fino a qualche giornata fa sembrava impossibile. Coach Giuseppe Vozza assieme ai suoi giocatori ha compiuto un’impresa. Nel Tensostatico di Nardò domani i biancorossi adriatici affronteranno i nerentini della Nardò Academy in uno scontro diretto per il terzo posto.

Anspi Santa Rita Taranto - Fortitudo Francavilla

I ragazzi di coach Sordi nell’ultima partita di campionato hanno perso (63-90) contro la formazione della Bricocasa Monopoli. Ora, già matematicamente retrocessi in serie D, affronteranno nel PalaFiom della città dei due mari l’ Anspi S.Rita Taranto