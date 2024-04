Under 17 Eccellenza: Happy Casa Brindisi passa alla fase nazionale

BRINDISI - Nel momento, nei giorni e nelle ore più tristi e difficili della propria storia recente, culminata con la retrocessione aritmetica dalla Lega A avvenuta domenica sera, la scossa positiva per tutto l’ambiente biancoazzurro arriva dal proprio settore giovanile, dai ragazzi Under 17 che raggiungono uno storico traguardo societario: l’accesso alla fase NAzionale di categoria.

Il coronamento di un percorso che parte da lontano, dalla volontà di miglioramento delle infrastrutture, sviluppo degli istruttori, potenziamento individuale, reclutamento di giovani atleti, gestione della foresteria e quant’altro ancora. Per la terza volta nella storia della società New Basket Brindisi, una propria leva di categoria accede ad una fase Nazionale. Un successo di gruppo a conferma del titolo regionale conquistato lo scorso 6 febbraio nella Final Four di Mola di Bari.

La leva Under 17 Eccellenza si fa portavoce dell’intero settore giovanile Happy Casa Brindisi e, a distanza di appena ventiquattro ore dalle lacrime di rammarico e commozione versate al PalaPentassuglia, sul parquet del PalaBarbuto di Napoli regala una grande iniezione di fiducia e positività a tutto l’ambiente biancoazzurro.

I ragazzi allenati dal capo allenatore coach Luca Laghezza, e dagli assistenti Alfredo De Rosa e Luigi Minghetti, centrano un traguardo storico battendo la concorrenza delle compagini pugliesi e campane. La vittoria esterna con il punteggio finale di 64-77, in un vero e proprio spareggio al vertice della classifica contro i coetanei del Napoli Basket, sancisce il primo posto nel girone di fase Interzonale e l’accesso alla fase Nazionale di categoria.

La fase Nazionale Under 17 Eccellenza si disputerà ad Agropoli dal 20 al 26 maggio e vedrà la partecipazione delle sedici migliori società d’Italia qualificate. La formula prevede quattro gironi eliminatori da quattro squadre ciascuno, composti tramite sorteggio, che si incontreranno con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse direttamente ai quarti di finale, le seconde e le terze di ogni girone saranno ammesse agli spareggi per definire il tabellone delle migliori otto squadre. Semifinali e finali da disputare sempre a gara unica.

La squadra è composta da Pierpaolo Picardi, Andrea Costabile, Riccardo Delli Fiori, Matteo Pagano, Ivan Danese, Matteo Valente, Giulio Vadacca, Goffredo Errico, Mohammed Mbacke, Davide Notarpietro, Emmanuel Enzo Bissok e Milo Cecere.

