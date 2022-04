C Silver: Dinamo al PalaZumbo per riprendere la corsa promozione

Sarà Dinamo Brindisi - La Scuola di basket Lecce la partita che, oggi (sabato 2 aprile), alle ore 18, aprirà l’undicesima giornata di ritorno, al suo seguito gli altri scontri delle compagine Brindisine Angiulli Bari-Armeni Brindisi; Nardò Academy-Fortitudo Francavilla; Fortitudo Trani-Brioservice Carovigno.

Dnamo Brindisi - Scuola di Basket Lecce

Dopo la sconfitta nel derby tutto brindisino contro l’Armeni Brindisi per (94-80), i ragazzi in casacca biancoblu della Dinamo hanno il dovere di rifarsi contro i salentini della scuola di basket Lecce. Il PalaZumbo di Brindisi farà da scena a quello che sarà il più importante match della giornata per quanto riguarda le zone alte della classifica, che vede gli adriatici primi in classifica con una striscia di quattordici vittorie di fila interrotta solamente sabato scorso.

Mentre i leccesi sono reduci da una sconfitta contro una delle squadre più attrezzate di questo campionato, la Sveva Lucera per (61-85). La squadra capoluogo salentino è sesta con uno score di 13 partite vinte e di 9 sconfitte Nella partita di andata le due squadre si sono affrontate in uno scontro alla pari, che ha visto la Dinamo Brindisi uscirne vincitrice per (76-79). L’incontro nel palazzetto di via dei mille inizierà alle ore 18:00 di oggi (2 aprile).

Angiulli Bari-Armeni Brindisi

Entusiasmo alle stelle in casa Armeni Brindisi dopo il grande successo ottenuto nel derby giocato al Palapentassuglia di Brindisi contro la compagine della Dinamo Brindisi. I ragazzi di Coach Giuseppe Vozza sono ora attesi dalla partita contro i biancoblu dell’Angiulli Bari. Nella Palestra Pierluigi Lasala di Bari alle ore 19:00 di oggi (2 aprile), i biancorossi adriatici cercano la terza vittoria di fila contro una squadra ostica come l’Angiulli, anche lei alla ricerca dei due punti molto importanti per il suo cammino della salvezza.

Fortitudo Trani-Brioservice Carovigno

La squadra rossoblu allenata da coach Gianpaolo Amatori cerca due punti importantissimi per chiudere la pratica salvezza in casa della Fortitudo Trani nel palazzetto ‘T.Assi’ (palla a due alle 19:30 di oggi (2 aprile). La BrioService Carovigno viene da una vittoria contro il Cus Bari per (81-57) mentre la squadra di coach Matteo Totaro nell’ultima giornata di campionato ha perso nella trasferta di Barletta contro la Frantoio per (68-56).

Nardò Academy - Fortitudo Francavilla

I ragazzi di coach Sordi nell’ultima partita di campionato hanno perso (79-91) contro la formazione della Rosito Barletta. Ora affronteranno nel Tensostatico Nerentino la Nardò Academy (ore 19:00 di sabato 2 aprile).