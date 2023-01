Happy Casa Brindisi-Ea7 Emporio Armani Milano: al via la vendita dei biglietti

BRINDISI - Con le immagini ancora ben impresse della storica rimonta contro la Virtus Bologna, i tanti tifosi biancoazzurri provenienti da ogni zona della Puglia potranno acquistare a partire da oggi i biglietti per il big match in programma contro le scarpette rosse dell’Olimpia Milano. Appuntamento da non perdere fissato per il 12 marzo alle ore 16:30 al PalaPentassuglia, pronto all’ennesimo sold out stagionale.

Ticket in vendita

New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15); online sul sito www.vivaticket.it; punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio. Contemporaneamente prosegue la vendita delle prossime partite casalinghe contro Reggio Emilia (domenica 29 gennaio ore 18:30) e Verona (domenica 12 febbraio ore 19:00).