In vendita i biglietti per il match Happy Casa Brindisi-Sassari

Happy Casa Brindisi comunica che è possibile acquistare i biglietti per la partita in programma al PalaPentassuglia sabato 30 marzo alle ore 20:00 tra la squadra biancoazzurra e il Banco di Sardegna Sassari. Sarà un mese di marzo fondamentale per il team allenato da coach Dragan Sakota, che affronterà tre partite casalinghe davanti al pubblico amico. Il calore e la passione del tifo brindisino per trascinare la squadra in questa ultima parte di stagione. Tutti insieme per raggiungere la salvezza.

Contemporaneamente, prosegue la vendita dei tickets per le prossime partite interne di campionato contro la Vanoli Cremona e la Dolomiti Energia Trentino. Qui di seguito i match attualmente disponibili:

Partita in programma

• Happy Casa Brindisi vs Vanoli Cremona|CATEGORIA C|– domenica 3 marzo ore 17:30

• Happy Casa Brindisi vs Dolomiti Energia Trentino |CATEGORIA C|– domenica 17 marzo ore 18:30

• Happy Casa Brindisi vs Banco di Sardegna Sassari |CATEGORIA B|– sabato 30 marzo ore 20:00

Si ricorda che le singole partite avranno tre tipologie di prezzo differenti (CAT A-B-C).

Tickets in vendita

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio (€1.50 di prevendita aggiuntiva)



Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui