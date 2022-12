100% biancoazzurro: riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno di Serie A

BRINDISI - Vieni a seguire dal vivo la Happy Casa Brindisi, c’è ancora tutto il girone di ritorno per vivere le emozioni della Serie A e trascinare alla vittoria la nostra squadra del cuore! A partire da oggi è possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per il girone di ritorno Lba 2022/23. Otto gare casalinghe da affrontare fino all’ultimo respiro, inclusi i big match di cartello ospitando al PalaPentassuglia la Virtus Bologna (22 gennaio 2023) e l’Olimpia Milano (12 marzo 2023). Abbonarsi conviene ed è vantaggioso rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente. Inoltre con l’acquisto dell’abbonamento si ottiene il diritto di prelazione su eventuali partite di post season e la prelazione anche per le gare interne della prossima stagione sportiva.

Match in programma

• Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna – 22/01/2023 ore 16:15

• Happy Casa Brindisi vs Unahotels Reggio Emilia – 29/01/2023 ore 18:30

• Happy Casa Brindisi vs Scaligera Basket Verona – 12/02/2023 ore 19:00

• Happy Casa Brindisi vs EA7 Emporio Armani Milano – 12/03/2023 ore 18:00*

• Happy Casa Brindisi vs Nutribullet Treviso – 26/03/2023 ore 18:00*

• Happy Casa Brindisi vs Banco di Sardegna Sassari – 16/04/2023 ore 18:00*

• Happy Casa Brindisi vs Dolomiti Energia Trentino – 23/04/2023 ore 18:00*

• Happy Casa Brindisi vs Pallacanestro Trieste – 07/05/2023 ore 18:00*

* data e/o orario possono essere soggetti a variazione a seconda delle disposizioni Legabasket.

Modalità

A partire dalle ore 09:30 di giovedì 15 dicembre presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (orari apertura 09:30-13:00; 16:45-20:15), online sul portale Vivaticket e presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.Al momento dell’acquisto verrà rilasciato il ticket in forma cartacea e digitale all’indirizzo email desiderato, necessario per accedere al palasport.

Assistenza

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it.