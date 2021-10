Happy Casa: nuove maglie per la Champions, mercoledì esordio contro Holon

BRINDISI - Nuove maglie formato Champions per la Happy Casa Brindisi, che domani (mercoledì 6 ottobre), alle ore 20:30, farà il suo esordio europeo contro la formazione israeliana dell’Hapoel Holono, sul parquet amico del PalaPentassuglia (con capienza ridotta al 35 percento). La squadra di Vitucci cercherà di bissare la vittoria conquistata sabato scorso contro Sassari, al cospetto di un avversario già affrontato due volte nei gironi dell’edizione 2020/21 della Fiba Bcl. Inserita nel girone G, la New Basket, dopo aver sfiorato lo scorso anno l'accesso alle Final eight, si contenderà la qualificazione alla fase successiva con i turchi del Darussafaka Tefken (altra conoscenza della passata edizione, i rumeni del Cluj-Napoca e la compagina israeliana.

“È sempre un’emozione particolare la vigilia della prima partita di Champions della stagione - commenta il General Manager Tullio Marino - . Una competizione molto importante, motivo di orgoglio per la terza partecipazione per il terzo anno di fila. Questa è una maglia a cui teniamo particolarmente, con il nome della nostra città Brindisi sul petto che cercheremo di onorare su tutti i campi. Non sarà facile, ma ci proveremo come sempre”.

Per l’occasione coach Frank Vitucci ha presentato i temi della gara, i cui biglietti sono in vendita allo store o online sui circuiti Vivaticket: “Complimenti alla società per i passi in avanti fatti in questi anni – sottolinea l’allenatore biancoazzurro - sotto il punto di vista organizzativo e manageriali. Prendere parte a questo tipo di competizione è performante non solo per il lato strettamente tecnico. Il livello ormai lo conosciamo, cresce di anno e in anno e bisogna farsi trovare sempre pronti in casa e in trasferta. Saranno partite molto dispendiose da approcciare con la giusta concentrazione e determinazione”. Su CiccioRiccio la radiocronaca diretta della partita a cura di Lilly Mazzone, con il commento tecnico di coach Giovanni Rubino.

Sulle divise gara casa/trasferta prodotte da adidas, compaiono il title sponsor Happy Casa Store, il platinum sponsor Attal Group e il Gold Sponsor Soavegel. Le divise gara sono disponibili al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 a Brindisi e online sull’e-commerce ufficiale shop.newbasketbrindisi.it.