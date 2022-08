Vincenzo Pulli sarà il centro della Dinamo Basket Brindisi fino al 2024

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione di aver sottoscritto un accordo biennale con l’atleta Vincenzo Pulli, pivot di 200 cm per 94 kg. Nato a Brindisi il 2 gennaio 1998, è cresciuto cestisticamente nell’Aurora Brindisi con la quale ha vinto tutti i campionati giovanili dall’Under 13 all’Under 18, partecipando a diverse finali nazionali e raggruppamenti interregionali. A soli 15 anni, sempre con la società “aurorina”, fa il suo esordio in Serie D. Un’esperienza importante per il percorso di crescita cestistica che durerà per ben 5 stagioni, compresa l’ultima in maglia Invicta Brindisi. Con quest’ultima arriverà il debutto in Serie C Silver nella stagione 2018/2019.

La buona stagione disputata permette a Vincenzo di ricevere la chiamata – nell’estate del 2019 – della Dinamo Basket Brindisi che lo sceglie per essere il pivot titolare di una squadra ambiziosa e che punta al raggiungimento dei playoff promozione. Il giovane centro conquista la fiducia di compagni e Società fin dai primi giorni del raduno, grazie alla professionalità e serietà mostrata nelle sessioni di allenamento ed in partita. Stagione soddisfacente per lui con 7.2 punti di media in 20 gare disputate, superando in numerose occasioni la doppia cifra a referto, riuscendo ad imporre la sua forza a rimbalzo, nonostante la maggiore esperienza dei centri avversari.

Naturale riconferma per lui con la Dinamo anche nella stagione 2021/2022, continuando il percorso di crescita e maturazione che porta ottimi frutti: in 32 gare disputate, 257 punti realizzati (8 di media) e in diverse occasioni protagonista di doppie-doppie fondamentali per trascinare la squadra biancoblu alla promozione in Serie C Gold, surclassando gli avversari con i suoi movimenti in post-basso ed i numerosi rimbalzi, difensivi ed offensivi, catturati. La scelta di confermare Vincenzo Pulli, tra i migliori giovani centri del basket pugliese, con un contratto biennale è certamente motivo di vanto e testimonia l’ambiziosità della Società: puntare su giovani di talento e con esperienza per raggiungere brillanti risultati nelle prossime stagioni.