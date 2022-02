Virtus Bologna implacabile: la Happy Casa Brindisi saluta le Final Eight

L’impresa non è riuscita. La Happy Casa Brindisi viene superata (93-81) dalla Virtus Segafredo Bologna e saluta le Final Eight di Coppa Italia in corso di svolgimento a Pesaro. Nell’ultima gara dei quarti di finale disputata alla Vitrifrigo Arena, il canovaccio è stato abbastanza chiaro: i campioni di Italia allungano, la New Basket reagisce e si rifà sotto, ma la Virtus allunga ancora. Sempre costretti all’inseguimento, gli uomini di Vitucci hanno tenuto viva la partita fino alla fine, non regalando nulla al roster allenato da Scariolo. In un palasport semivuoto, la Happy Casa è stata supportata da alcune decine di (rumorosissimi) tifosi partiti da Brindisi.

La Virtus ha avuto una partenza sprint. Nei primi cinque minuti di gara Brindisi realizza appena tre punti, rimediando un passivo di nove lunghezze. La Stella del Sud blocca il primo tentativo di fuga, riportandosi, all’8’, a un solo possesso dalla Segafredo (14-13). L’ingresso del mago Teodosic cambia nuovamente le carte in tavola. Il fuoriclasse serbo, al rientro in campo dopo oltre un mese in mezzo di stop per infortunio, è il protagonista del nuovo allungo della Virtus, che chiude il primo quarto avanti di 6 (26-20).

Trascinata dal miglior Clark della stagione e da Visconti (tre triple per lui nel primo tempo), la Happy Casa reagisce ancora, raggiungendo il pari (31-31) al 13’. L’equilibrio però dura poco, perché Bologna, con un break di 9-0, va di nuovo in fuga, chiudendo il primo tempo avanti di 9 (51-42). Anche dopo l’intervallo lungo la Virtus continua a comandare, volando sul + 6 al 35’ (61-45). La gara sembra ormai segnata, ma la Happy Casa trova ancora la forza di piazzare un contro break di 7-0, riducendo il passivo a 8 lunghezze. Ma alla fine della terza frazione, il gap torna in doppia cifra (70-60). Anche nell’ultimo periodo Brindisi tenta in tutti i modi di restare agganciata a una gara chiaramente nelle mani della Virtus, ma il distacco non scende mai al di sotto dei 7 punti (82-75 al 37’). Il finale non regala alcun colpo di scena, con la Segafredo che in scioltezza porta a casa la vittoria.

Entrambe le semifinali si disputeranno sabato 19 febbraio. Alle ore 18:15, la capolista della Serie A, Milano, affronterà Brescia. Alle ore 21, andrà in scena la sfida Virtus Bologna e Trieste. La Happy Casa Brindisi tornerà invece in campo domenica 6 marzo, quando al PalaPentassuglia si presenterà la Germani Brescia, per la 21esima giornata del massimo campiomato, che la prossima settimana si fermerà ancora, in concomitanza con gli impegni di qualificazione ai mondiali della nazionale.

Da valutare le condizioni di Clark, che nell’ultimo quarto, al culmine di una prova maiuscola (19 punti), è uscito dal campo per un infortunio alla spalla sinistra, già provata da un precedente malanno. Buona anche la prova di Visconti (13 punti). Nick Oerkins (8) è stato soffocato dai lunghi avversari. Ancora in ritardo di condizione i nuovi arrivati Alessandro Gentile (3 punti) e De Zeeuw (4).

Tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI: 93-81 (26-20, 51-42, 70-60, 93-81)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Tessitori (2 r.), Mannion 3 (1/1, 0/1), Pajola 2 (1/4, 0/2, 6 r,), Alibegovic 8 (2/4, 1/2, 7 r.), Ruzzier ne, Belinelli 23 (1/2, 5/10, 2 r,), Teodosic 8 (1/2, 2/4, 1 r.), Jaiteh 17 (7/9, 3 r.), Sampson 3 (1/1, 4 r.), Hervey 12 (4/5, 1/2, 3 r.), Weems 17 (4/6, 2/6, 7 r.), Cordinier (0/1, 0/3, 1 r.). All.: Scariolo.

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 8 (4/7, 0/3, 7 r.), Gentile 3 (1/6, 0/1, 1 r.), Zanelli 6 (1/3 da 3, 2 r,), Gaspardo 9 (3/5, 0/3, 3 r.), Redivo ne, Chappell 11 (1/5, 3/6, 2 r.), Clark 19 (3/6, 4/7, 5 r.), De Zeeuw 4 (2/2, 0/2, 3 r.), Udom (0/2 da 3, 4 r.), N. Perkins 8 (2/7, 0/1, 7 r.), Guido ne, Visconti 13 (2/2, 3/5, 3 r.). All.: Vitucci.

ARBITRI: Sahin – Baldini - Grigioni.

NOTE - Tiri liberi: Bologna 16/22, Brindisi 12/24. Perc. tiro: Bologna 33/65 (11/30 da tre, ro 10, rd 32), Brindisi 29/73 (11/33 da tre, ro 15, rd 27).