Vitucci e Perkins squalificati: non ci saranno in gara 3 contro Bologna

BRINDISI - Happy Casa Brindisi nella sfida di gara 3 dei playoff scudetto dovrà fare a meno di coach Vitucci e di Perkins. Entrambi, infatti, sono stati squalificati per una gara a causa di quanto accaduto in gara 2, disputata ieri (lunedì 15 maggio) contro Bologna. Si legge nelle motivazioni diramate oggi (martedì 16 maggio) e consultabili sul sito ufficiale della Fip (Federazione italiana pallacanestro) che il coach è stato "espulso per proteste reiterate, teneva un comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro". Per quanto riguarda l'atleta squalificato, la motivazione è la seguente: "Per comportamento gravemente offensivo nei confronti degli arbitri all’uscita dagli spogliatoi". Vitucci e Perkins salteranno dunque gara 3, sempre contro Bologna, prevista per venerdì 19 alle 20:30 al Palapentassuglia. Happy Casa è sotto di 2-0, in caso di una ulteriore sconfitta, sarà eliminata. La società non presenterà ricorso, in quanto i due squalificati sono recidivi.