Volley: Dopo i fasti di Catania, la Pantaleo Podio Volley ospita il Crotone.

Dopo la strepitosa vittoria in quel Catania contro l’Energy System le gialloblù fasanesi tornano tra le mura amiche ospitando il Crotone. Match apparentemente facile per le ragazze di coach Paolo Totero forti dell’ottimo periodo di forma che stanno attraversando suggellato dalla splendida vittoria ottenuta in quel di Catania. Calabresi ferme in classifica a soli 12 punti e in piena lotta per il raggiungimento della matematica permanenza nel campionato di serie B1. Un motivo in più per evitare distrazioni pericolose ritrovando la giusta concentrazione dopo i fasti di Catania.

“Dobbiamo subito cercare la giusta concentrazione per questo impegno importante – afferma il libero Michela Pisano – che precede due incontri molto importanti ed entrambi lontani da casa. Crotone è un roster che ha fame di punti per la loro classifica e questo ci deve mettere nelle giuste condizioni di non concedere nulla alle nostre avversarie sin dalle prime battute perché mai come in questo momento lesinare energie è molto importante in vista di un finale di campionato molto impegnativo”.

Nella gara di andata le fasanesi non ebbero problemi a imporsi in quel di Crotone portando a casa l’intera posta in palio. Calabresi allenate da coach Emiliano Giandomenico, e formato da un gruppo di giocatrici di buon livello, tra cui Vittoria Belotti, Chiara Santabrogio, Claudia Bellanca e Izabela Kus. Formazione la cui ultima vittoria risale allo scorso 13 marzo contro il Terrasini. Di li in poi solo sconfitte e classifica decisamente complicata per evitare gli spareggi retrocessione.

Appuntamento, quindi, sabato 20 aprile 2024 alle ore 18.00 presso il palestrone “Salvemini” di Fasano. Direzione arbitrale affidata ai signori Guido Ventre e Giovanni Di Martino.