Basket, serie A. WindTre store di viale Commenda match sponsor di Brindisi-Varese

BRINDISI - Il Windtre Store di Viale Commenda 96 sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e la Openjobmetis Varese, in programma domenica 3 aprile al PalaPentassuglia alle ore 17:00. L’importante incontro valido per la venticinquesima giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio del Silver Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 15:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la connection con il Windtre Store proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di entusiasmo al fine di ottenere la preziosa vittoria in palio.

Da non perdere il quiz Nbb che metterà in palio, per i più bravi, fantastici premi rispondendo a sole cinque domande sui nostri giocatori. Giovane realtà del territorio brindisino, è diventato un punto di riferimento per la città di Brindisi grazie al team di professionisti che lavorano al proprio interno, guidato dal titolare Andrea Totoro e da preziosissimi collaboratori. Un team che ha l'obiettivo di offrire le migliori soluzioni nel campo della telefonia e dei servizi internet, grazie alla top quality network di Windtre. Gli abbonati e member biancoazzurri possono attivare gratuitamente tutte le offerte presso lo store di Viale Commenda 96, e ricevere il 15 percento di sconto su tutti gli accessori utili per lo smartphone.