“Dinamo per il sociale”: l’iniziativa benefica insieme ad Aipd ed Enel 

BRINDISI - È giunta alla sua 4° edizione l’evento “Dinamo per il Sociale”, promosso dalla Dinamo Basket Brindisi, società partecipante al campionato di serie C Silver, in collaborazione con Enel a favore dell’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi, a dimostrazione del fatto che il binomio sport e solidarietà è sempre vincente.

Lo sport è strumento di inclusione, ed è questo un principio condiviso dall’Aipd Brindisi che da anni si impegna con passione nella sensibilizzazione e promozione di azioni inclusive per le persone con Sindrome di Down. Quest’anno, nel rispetto delle norme di contenimento anti-Covid, non c’è stata alcuna manifestazione pubblica ma sono state donate 20 felpe sportive per i ragazzi dell’Aipd Brindisi, alla presenza di Andrea Scivales, pivot della Limongelli Brindisi, del Presidente Teodoro Marrazza e del General Manager Dario Recchia e di una rappresentanza dell’Enel, grazie alla quale si è potuta realizzare questa donazione.

A fare gli onori di casa è stata la Presidente dell’Aipd Brindisi, Stefania Calcagni, insieme a Michele e Rebecca, due grandi tifosi del basket brindisino felicissimi di poter indossare la loro nuova felpa sportiva. Anche quest’anno la solidarietà è andata a canestro!