Sport senza barriere e beneficienza nel centro sportivo Cedas

BRINDISI - Domenica 17 dicembre dalle ore 09,00 alle ore 12,30 presso il campo sportivo Cedas Avio sito in Via Pelizza da Volpedo – Quartiere Sant’Elia, si terrà la V^ edizione del Memorial “Natale con un sorriso per tutti” in ricordo di Fabio Zecca, Cesare Litti e Michela Patronelli.

Brindisi e Mesagne insieme per lo sport, una giornata dedicata anche allo sport senza barriere. Cedas, Mfr, Emas Puglia e casale Volley organizzeranno tornei e gare rivolte ai più piccoli e saranno svolte attività inclusive per bambini speciali; i promotori Valerio Serio e Ciro Patronelli, nel corso degli anni hanno dimostrato la loro vicinanza donando attimi di leggerezza a chi affronta pesanti prove nella vita.

Alla manifestazione sarà presente l’atleta del calcio freestyle Alessandro Colazzo. Inoltre saranno presenti nella mattinata alcune agenzie di spettacolo ed animazione che allieteranno con personaggi in costume di vari cartoni animati, con attività di trucco artistico face painting e tanto altro.

L’iniziativa di solidarietà e sport per far respirare aria di gioia, amicizia, speranza, il tutto contornato dal dolce suono delle risate dei bimbi e dei loro sorrisi.L’intero incasso sarà devoluto ad alcune associazioni di volontariato del territorio, da anni impegnate nel sociale: Ant Associazione Nazionale Tumori, Delegazione di Brindisi; Aido Associazione Italiana per la Donazione Organi Tessuti e Cellule, Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi; Il bene che ti voglio, associazione a supporto di bambini e famiglie che convivono con l’autismo con sede in Brindisi; Oltre l’orizzonte, centro socio-educativo riabilitativo con sede in Brindisi.

“Se ci diamo la mano, i miracoli avvengono e la gioia del Natale durerà tutto l’anno” (Rodari). Tutta la cittadinanza è invitata.