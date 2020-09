Brindisi Fc: domenica l'esordio contro il Gravina. I costi dei biglietti

La Ssd Brindisi comunica che la campagna abbonamenti proseguirà fino a mercoledì 7 ottobre. Non saranno venduti i biglietti allo stadio prima della partita, ma solo in prevendita, nei punti vendita prestabiliti, fino alle ore 12,00 di domenica. A chi vorrà comprare il biglietto nominativo per singola partita, i costi per settori sono i seguenti: Tribuna Laterale € 15,50 più prevendita € 1,50; Gradinata € 9,50 più prevendita € 1,50; Curva 8,50 più prevendita € 1,50

