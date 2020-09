Banca Popolare Pugliese official bank e gold sponsor della New Basket

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi comunica il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, gold sponsor e official bank anche per la prossima stagione sportiva. Valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale è la missione che persegue l’Istituto bancario tra i più importanti del sud Italia. Per la terza stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese supporterà il progetto New Basket Brindisi, unica realtà pugliese professionistica a disputare un campionato di serie A. Bpp è inoltre official partner del ‘New Basket Brindisi Membership’, ponendosi come punto di riferimento per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiscono al progetto di affiliazione diventando ‘Premium Member’.

“Supportare le manifestazioni di eccellenza sul territorio in cui la banca opera – sottolinea il direttore generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio - è uno dei nostri obiettivi. Happy Casa Brindisi è, sicuramente, tra le eccellenze pugliesi in campo sportivo e nello specifico, una delle realtà più importanti del basket italiano, come dimostrano i risultati delle ultime stagioni. Continuiamo ad affiancare e sostenere gli impegni organizzativi della compagine societaria e gli sforzi sportivi della squadra diretta da Frank Vitucci, convinti che anche la prossima stagione sarà ricca di soddisfazioni per tutti i tifosi pugliesi che seguono il team brindisino”.