Brindisi calcio: definito programma riguardante ritiro precampionato

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc comunica che è stato definito il programma riguardante il ritiro precampionato. Il raduno della squadra e staff è fissato per domani pomeriggio, 31 agosto, presso lo stadio Franco Fanuzzi. Alle ore 15 è prevista la partenza per Camigliatello Silano, sui monti della Sila, in provincia di Cosenza. Arrivo programmato in serata, dove alloggeranno all’Hotel Meranda.

Il ritorno è previsto per il 12 settembre con partenza da Camigliatello Silano dopo pranzo. Arrivo previsto a Brindisi in serata. Dopo un giorno di riposo riprenderanno gli allenamenti lunedì 14 settembre presso lo stadio Franco Fanuzzi .