In programma per domenica prossima alle 16 allo stadio Fanuzzi

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc ha chiesto il rinvio della disputa dell’incontro di calcio Brindisi - Cerignola, valevole per la 29esima giornata di campionato di serie D, in programma per domenica prossima alle 16 allo stadio Fanuzzi, perchè i propri tesserati in numero superiore a quattro, sono risultati positivi ai test Covid 19.