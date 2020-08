Calcio, Giorgio Pizzolato riconfermato portiere della Ssd Brindisi Fc

BRINDISI - Giorgio Pizzolato, classe 1995, è stato riconfermato come portiere alla Ssd Brindisi Fc. Originario di Trapani, alto 186 centimetri, cresciuto nel settore giovanile del Trapani calcio, è stato poi ceduto al Foggia. Nel suo curriculum due stagioni con il San Severo in Eccellenza e serie D. Nel 2013, ha avuto la convocazione della nazionale Iialiana di serie D per passare, nella stagione 2014/2015 nel Città di Brindisi in serie D. Poi una stagione nella Sc Marsala in serie D, nel 2016/17 Real Avola in Eccellenza e nel 2017/18 Paceco in serie D.

Nel 2018/19 è partito per il ritiro con la squadra del Tre Fiori Fc, club più titolato della Repubblica di San Marino, con il quale ha avuto la possibilità di disputare da protagonista quattro partite in Europa League. Successivamente, sempre nella stessa stagione, ha fatto parte del Brindisi Fc con il quale ha contribuito alla promozione in serie D.

La campagna abbonamenti

La Ssd Brindisi Fc comunica che l’orario per la prenotazione degli abbonamenti è il seguente: la mattina dalle 10,00 alle 13,00 eil pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. copia dell’avvLe prenotazioni possono essere fatte anche on line, inviando alla mail ssdbrindisifc@libero.it copia dell'avvenuto pagamento della metà dell’abbonamento, specificando il settore scelto e i dati personali: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.