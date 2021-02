Brindisi Fc: arriva l'attaccante Luigi Calemme, in uscita dal Taranto

BRINDISI - Alla vigilia della gara casalinga contro il Casarano in programma domani (domenica 7 febbraio) il Brindisi Fc rafforza l’attacco con Luigi Calemme, nato nel 1997, in scita dal Taranto. “L’attaccante – annuncia la società - corteggiato da tante altre società interessate alle sue prestazioni si è legato con un contratto fino a fine stagione ai colori biancoazzurri. Un saluto e un ringraziamento per il buon fine della trattativa vanno al direttore Francesco Montervino e al procuratore del giovane attaccante Stefano Vitullo”.