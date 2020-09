Brindisi Calcio: tesserato il terzino Giuseppe Miruku Joreldo

BRINDISI - La Ssd Brindisi Calcio ha tesserato il terzino sinistro under, classe 2002, Miruku Joreldo Giuseppe. Di origini albanesi, Miruku è nato ad Assisi, ha fatto parte dell’under 15 e 17 sotto età del Gubbio società di serie C. Passato al Crotone, dal quale proviene, oltre ad essersi allenato spesso con la prima squadra, ha fatto parte dell’under 17 Primavera. Da under 15/16/17 è stato spesso convocato dalla nazionale albanese con la quale ha giocato amichevoli e tornei internazionali.

