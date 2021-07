"Al nostro posto": al via la campagna abbonamenti per la Happy Casa Brindisi

A partire dall’1 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso il New Basket Store consegnando al personale addetto la ricevuta/voucher dedicata

BRINDISI – Parte ufficialmente la campagna abbonamenti Happy Casa Brindisi per la stagione sportiva Lba 2021/22. Una stagione a dir poco speciale, la decima partecipazione consecutiva al massimo campionato di serie A.

Campagna abbonamento 2021/2022

In questa prima fase la società ha deciso preventivamente di mettere in vendita 1400 posti, corrispondenti al 40 per cento della capienza del palasport. I prezzi per gli associati Vola a Canestro e per i Premium Member sono rimasti pressoché invariati rispetto alla stagione 2019/20 e presentano un risparmio rispetto al prezzo intero non abbinato a queste categorie; la somma dell’acquisto di tutte le singole partite (che saranno suddivise in tre categorie nel corso della stagione) non potrà mai essere maggiormente conveniente rispetto alla sottoscrizione di un abbonamento.

Sono incluse tutte le 15 partite di regular season Lba; non è prevista alcuna giornata ‘Pro-Brindisi’. I titolari di abbonamento Lba avranno diritto di prelazione sull’abbonamento Bcl ed eventuali altri eventi durante il corso della stagione. Finalizzato l’acquisto verrà rilasciato un tagliando promemoria valido come ricevuta/voucher. A partire dall’1 settembre sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso il New Basket Store consegnando al personale addetto la ricevuta/voucher dedicata. Nel caso in cui le norme impongano il distanziamento sociale negli eventi al chiuso, ai titolari

degli abbonamenti potrebbe essere chiesto di occupare dei posti diversi da quelli indicati nella tessera. La società si impegna a garantire una sistemazione adiacente e di pari valore; in caso di mancato soddisfacimento, sarà garantito il rimborso in tempi e modi successivamente indicati.

Modalità

Tutti i titolari di un abbonamento della stagione 19/20 potranno accedere alla fase di prelazione esclusivamente per confermare il proprio posto. Non è consentito in questa fase alcun cambio di posto e/o nominativo. Per motivi precauzionali sono sospesi dalla vendita tutti i posti di parterre F-G-H, i titolari di abbonamento in uno di questi settori possono rivolgersi negli uffici in sede Nbb dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 per il riposizionamento.

Prelazione fase 1: Vola a canestri abbonati

Prelazione esercitabile nei giorni 7 e 8 luglio esclusivamente presso il New Basket Store di corso Garibaldi, 29 aperto dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 17 alle 20:30.

Prelazione fase 2: Premium Member abbonati

Prelazione esercitabile nei giorni 09 e 10 luglio presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 aperto dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30. Per rinnovare presso il New Basket Store occorre presentare al personale addetto la membership

card e la tessera di abbonamento 2019/20. Permane l’obbligo di corrispondenza tra i nominativi indicati sulle due tessere.

Prelazione abbonati stagione 19/20

Gli abbonati alla stagione 2019/20 potranno esercitare la prelazione sul proprio posto dal giorno 12 luglio (09.30) fino al giorno 19 luglio (20.30) sia online sul portale Vivaticket che presso il New Basket Store. Gli associati Vola a Canestro e i Premium Member che rinnoveranno il proprio posto in questa fase continueranno ad avere l’agevolazione di costo dell’abbonamento loro dedicata anche online.

Per acquistare online:

? Collegarsi al sito www.vivaticket.it;

? Cercare l’evento ‘Abbonamento Happy Casa Brindisi 2021/2022';

? Cliccare sulla sezione ‘prelazione’;

? Inserire il codice ‘Rinn.Abbonamento’ (a 18 cifre) presente sul retro della tessera 19/20;

? Confermare l’acquisto online.

*In caso di errore nell’abbinamento prezzo member durante la prelazione online il tifoso è pregato di rivolgersi al New Basket Store.

Eventuale vendita libera

Terminata la fase di prelazione, qualora non raggiunta l’emissione di 1400 tessere, la società comunicherà i termini e i tempi per la vendita libera.

Club

Se hai acquistato un abbonamento tramite i Club di tifo organizzato rivolgiti al tuo responsabile per ricevere indicazioni in merito. Ricorda che se hai acquistato tramite il Club non puoi confermare l’abbonamento in prelazione senza passare dal Club stesso.

Voucher

È possibile utilizzare in ogni caso i voucher digitali per sottoscrivere l’abbonamento Happy Casa Brindisi secondo le modalità indicate sui circuiti Vivaticket. La validità dei voucher è stata prolungata - per decreto legge - fino a 36 mesi dall’emissione degli stessi.

Assistenza

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: biglietteria@newbasketbrindisi.it o chiamare il numero di riferimento dello store: +39 392/9554379.