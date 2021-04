Brindisi Fc: esonerato De Luca, arriva mister Michele Cazzarò

La sconfitta contro il Francavilla in Sinni costa l’esonero mister del Luca. Il nuovo allenatore del Brindisi Fc è da oggi Michele Cazzarò. L’annuncio è stato dato da sodalizio di via Benedetto Brin. Cazzarò farà il suo esordio domenica 2 maggio, in occasione della difficile trasferta in casa del Bitonto. Al tecnico tarantino il difficile compito di centrare l’obiettivo della salvezza: traguardo diventato quasi un’impresa a sette giornate dalla fine del campionato di Serie D.

Di Seguito, il comunicato del Brindisi

La Ssd Brindisi FC comunica di aver risolto il contratto con mister Claudio De Luca. La società ringrazia il Tecnico De Luca e il suo collaboratore, il preparatore atletico prof. Giovanni Musa, per l’egregio lavoro svolto, per l’amore e l’attaccamento ai colori sociali, per la grande disponibilità, professionalità e umanità dimostrata durante tutto il periodo dell’incarico, augurando loro migliori e meritate fortune per il proseguo della carriera.

La società, con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla fase finale del campionato, ha affidato l’incarico a mister Michele Cazzarò, al suo vice Vincenzo Murianni e al preparatore dei portieri Raffaele Cataldi. Il tecnico tarantino classe 1973, vanta una lunga carriera da calciatore professionista nel ruolo di centrocampista, con oltre 400 presenze nei campionati di C1 e C2. La sua attività di allenatore è legata maggiormente al Taranto con la quale ha iniziato dalla formazione Juniores, per poi passare in subentro ad allenare la prima squadra, che porterà al secondo posto e alla disputa dei play off.

Nella stagione successiva, sempre col Taranto, ottiene nuovamente il secondo posto in classifica che permetterà agli jonici, di disputare nuovamente i play off. Al nuovo tecnico Michele Cazzarò, al suo vice Vincenzo Murianni e al preparatore dei portieri Raffaele Cataldi, giunga il benvenuto e buon lavoro da tutta la società.