Brindisi Fc: tesserato anche il difensore under Nicola Santoro

BRINDISI - La Ssd Brindisi Fc ha tesserato il difensore under, classe 2002, Santoro Nicola. Nato a Brindisi, i suoi inizi calcistici con la scuola calcio Euro Sport Accademy. Successivamente ha fatto parte dell’under 15 e 16 nazionale del Monopoli, per poi passare alla Berretti nazionale della Virtus Francavilla, dalla quale proviene in prestito.

