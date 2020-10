Brindisi - Fidelis Andria, la partita al "Fanuzzi" sarà a porte aperte

BRINDISI - Dopo l'’incontro di oggi, giovedì 15 ottobre, svoltosi in questura, alla presenza delle dottoresse Angela Ciriello e Rosalba Cotardo, nel corso del quale si è discusso sugli impegni da garantire per consentire l’accesso al pubblico nello stadio "F. Fanuzzi", la società Ssd Brindisi Fc comunica che a partire dal prossimo incontro casalingo, Brindisi - Fidelis Andria, che si svolgerà il 25 ottobre, alle 15, sarà permesso l’ingresso a un massimo di 1.000 spettatori. Come da protocollo, perché ciò avvenga, gli spalti dovranno essere tutti numerati e nominativi, si dovrà rispettare il distanziamento, sia in fase d’ingresso, che di uscita dallo stadio; si dovrà essere in possesso dell’abbonamento o di un biglietto nominativo acquistato esclusivamente in prevendita e al momento dell’acquisto bisognerà lasciare un proprio recapito telefonico. Sia all’atto dell’acquisto, che all’ingresso allo stadio, si dovrà presentare un documento corrispondente al nominativo sull’abbonamento o sul biglietto.

All’ingresso allo stadio verrà consegnato un volantino con le norme da seguire all’interno, sarà rilevata la temperatura corporea e sarà messo a disposizione il gel sanificante. Visto il protocollo da seguire, la società calcistica consiglia agli spettatori che decideranno di assistere all’evento di accedere allo stadio in tempo utile e di collaborare, affinché possa essere attuato tutto quanto previsto. Vista la riapertura al pubblico dello stadio, la società riaprirà con decorrenza immediata la campagna abbonamenti che terminerà inderogabilmente venerdì 23 ottobre alle 19. Il costo degli abbonamenti, scomputando le due partite disputate a porte chiuse saranno i seguenti: tribuna centrale sostenitori 500 euro; tribuna laterale 210 euro; fradinata 130 euro; curva 115 euro.

Per coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento la società è disposta a rimborsare gradualmente le due partite non viste, in opzione, in base al settore e al costo dell’abbonamento propone per i sottoscrittori di un abbonamento in tribuna una maglia originale del Brindisi calcio di questa stagione sportiva; per la gradinata una sciarpa, una mascherina e un cappellino, il tutto firmato Brindisi Fc; per la curva una sciarpa e una mascherina. Gli abbonamenti già prenotati, sono disponibili da subito presso la lavanderia SelfWash di Gianni Zaccaria, sita in via Appia 98. Il costo dei biglietti nominativi, che saranno venduti esclusivamente in prevendita, e solo presso l’edicola L’ideario sita in via Verona 30, al rione Santa Chiara, sarà il seguente: tribuna centrale 35 euro più prevendita 1,50 euro; tribuna laterale € 15,50 euro più prevendita 1,50 euro; gradinata 9,50 euro più prevendita 1,50 euro; curva 8,50 euro più prevendita 1,50 euro.