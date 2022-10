Happy Casa, match Brindisi-Napoli: in vendita i biglietti per il derby del sud

BRINDISI - L’attesa è finalmente agli sgoccioli, il PalaPentassuglia è pronto a riaprire le porte per ospitare 3500 tifosi biancoazzurri e amanti della palla a spicchi. La prima gara casalinga della stagione 2022/23 della Happy Casa Brindisi sarà subito un vero scontro diretto contro la Gevi Napoli. Un primo derby del sud che si prospetta emozionante e spettacolare, da vincere anche con il supporto dei nostri tifosi. Terminata la fase di campagna abbonamenti, a partire da oggi pomeriggio (lunedì 3 ottobre 2022) alle ore 17, sarà possibile acquistare i singoli tagliandi per assistere al debutto interno della Happy Casa Brindisi. Biglietti in vendita a partire da 14 euro presso il New Basket Store in Corso Garibaldi 29, (09:30-13:00; 17:00-20:30) e online sul sito www.vivaticket.it. La partita si disputerà domenica 9 ottobre alle ore 19:30.