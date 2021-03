Brindisi ko a Portici: si complica la corsa salvezza, decisivo uno svarione arbitrale

Campani in vantaggio con un gol palesemente irregolare. Il Brindisi pareggia con Panebianco e subisce il ko in pieno recupero

La strada verso la salvezza si mette nuovamente in salita. Il Brindisi è stato sconfitto (1-2) in casa del Portici, avversaria diretta nella bagarre playout, nel recupero della 17esima giornata del campionato di Serie D. I biancazzurri hanno pagato a caro prezzo il gol chiaramente irregolare realizzato dai padroni di casa, a secco di vittorie da 9 gare, al 40’del primo tempo, sul risultato di 0-0. Inconcepibile l’errore commesso dal direttore di gara, il quale non si è accorto che i padroni di casa hanno battuto 10 metri più avanti rispetto al punto in cui era uscito il pallone, la rimessa laterale dalla quale è scaturito il gol realizzato da Onda. L’episodio ha rotto l’equilibrio che fino a quel momento la faceva da padrone.

Reduci dal pareggio in casa dell’Andria e dalla vittoria in quel di Gravina, gli uomini di mister De Luca hanno avuto una buona reazione. Al 17’ della ripresa, Panebianco, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ha siglato la rete del pari. Al 31’ e al 41’, prima con un tiro dal limite di Forbes, poi con una incornata di Dario, gli ospiti hanno sfiorato il sorpasso. Al 47’, in pieno recupero, la doccia fredda. Un calcio piazzato battuto dai campani dal limite dell’area del Brindisi si stampa sulla traversa. Il primo a raccogliere la ribattuta è Prisco, che insacca alle spalle di Pizzolato. Davvero non ci voleva questa sconfitta per il Brindisi, che resta al 13esimo posto a quota 23 punti, fallendo l’opportunità di agganciare la zona salvezza. E domenica prossima (ore 15), allo stadio Fanuzzi, arriverà la capolista Taranto.