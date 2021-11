Taekwondo, Agostino Ferrara vice campione italiano senior

Strepitoso Agostino Ferrara, il giovane brindisino, capitano della società sportiva Taekwondo Gold Team conquista una splendida medaglia d’argento ai campionati Italiani assoluti seniores 2021 svolti nel grande palazzetto E-Work Arena di Busto Arsizio nel weekend del 19 e 20 novembre. L’appuntamento piu’ atteso dell’anno dove atleti di livello internazionale si affrontano per laurearsi campioni d’Italia.

Dopo due anni di assenza dal circuito delle gare la società sportiva brindisina capitanata dal Maestro Marco Cazzato mette a segno un importante traguardo che getta le basi per una brillante ripresa futura, l’atleta Ferrara ha disputato ben 5 combattimenti prima di approdare in finale,non disputata però, a causa di una distorsione alla caviglia avuta durante la semifinale che gli ha impedito purtroppo di combattere per la medaglia d’oro.

Ottime sono state anche le prestazioni degli altri componenti della squadra, Matteo Lobuono e Ruben Balestra,diciassettenni ed alla loro prima esperienza nella categoria dei Senior, con costanza e duro lavoro di certo in futuro avranno le loro soddisfazioni.

Il Maestro Marco Cazzato si dice soddisfatto per l’impresa ardua compiuta dal capitano della squadra

“Agostino è un ragazzo speciale, si allena duramente da quando aveva solo 5 anni , non ha mai smesso di inseguire il sogno di diventare un grande atleta come lo è oggi , un ragazzo serio , diligente , rispettoso verso il maestro ed i compagni , stimato da tutti e punto di riferimento per i più giovani , lavora per mantenere i suoi studi ed a giorni conseguirà la sua laurea in scienze motorie , perché lo sport per lui è uno stile di vita”.

La società brindisina conferma ancora una volta il valore agonistico dei propri atleti che continuano a conquistare medaglie nazionali nonostante il periodo di difficoltà per lo sport in genere regalando a Brindisi un’altra medaglia nazionale.