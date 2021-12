Calcio a 5. Colpo di mercato per il Futsal Brindisi: ingaggiato il brasiliano Vinicius De Oliveira

BRINDISI - Colpo di mercato all’apertura della finestra di "di riparazione", il presidente del Futsal Brindisi, Leone, riesce ad ingaggiare l’universale Vinicius, calcettista di qualità tecniche elevate e molto apprezzato nel panorama calcistico italiano. Il brasiliano, di grande esperienza, vanta trascorsi in serie A, con il Pescara Ponzio, e in A2 con le maglie di Imola e Futsal Samb. In serie B con le maglie del Mattagnese ed Olimpique Ostuni, nonché svariate stagioni trascorse nella madrepatria. Vinicius ha accettato con entusiasmo l’opportunità di vestire la maglia biancoazzurra ed entrare di fatto, nella storia del club biancoazzurro, essendo il primo giocatore straniero della storia del club adriatico.

Il presidente Leone, che ringrazia la società Dream Team Palo del Colle, ultima squadra alla quale era legata Vinicius, è riuscito in poche ore a portare a conclusione il trasferimento del calcettista e aggiungere un’altra pedina importante nello scacchiere messo a disposizione di Di Serio. "Questo colpo di mercato - dichiara Leone - è la dimostrazione che il Futsal Brindisi, con la riconferma del gruppo storico e l’aggiunta dei nuovi tasselli, compresi gli importanti innesti dell’Under 21, squadra allestita quest’anno, non vuole lasciare nulla di intentato e alzare l’asticella degli obiettivi cammin facendo. Il tesseramento di Vinicius De Oliveira è la dimostrazione che siamo una società che cresce di anno in anno, cercando di raggiungere obiettivi sempre più importanti, naturalmente, grazie al lavoro di tutti e degli sponsor che ci supportano".