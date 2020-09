Calcio, Brindisi-Gravina, biglietti disponibili all'edicola "L'ideario"

BRINDISI - In occasione dell'incontro casalingo di calcio tra il Brindisi ed il Gravina, che si giocherà alle ore 15 presso lo stadio Fanuzzi, la società Ssd Brindisi Fc comunica è stato aperto un punto vendita biglietti presso l’edicola "L’ideario" sita in via Verona 30 al rione Santa Chiara. I biglietti saranno disponibili solo in prevendita dal pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre e fino alle ore 12 di domenica 27 settembre.

I biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento, settore per settore, così suddivisi: 100 tribuna centralissima, 400 tribuna laterale, 100 gradinata, 400 curva. Non è prevista la vendita dei biglietti la domenica al botteghino dello stadio. Il costo del biglietto per settore compreso di prevendita è il seguente: tribuna laterale 17,00 euro, gradinata 11,00 euro, curva 10,00 euro. La campagna abbonamenti resterà aperta fino al 7 ottobre.