Calcio, Brindisi-Nocerina: disposte misure per garantire l'ordine pubblico

BRINDISI - In relazione all'incontro di calcio “S.S.D.Brindisi F.C-Nocerina 1910” in programma presso lo stadio comunale di Brindisi domenica 6 febbario prossimo, valevole per la 22esima giornata del camipionato di serie D, girone h, il Prefetto di Brindisi, all’esito della riunione tecnica di coordinamento dei vertici territoriali del Forze dell’Ordine tenutasi giovedì 3 febbraio, ha disposto una serie di misure volte a garantire l'ordine pubblico.

La vendita dei tagliandi nominativi per i tffosi ospiti nel limite di 200 unità, deve avvenire esclusivamente nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento di identità.

La vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti è prevista fino sino alle ore 19 di sabato 5 febbraio, giorno antecedente la gara. La trasmissione, a cura della società sportiva ospitata, dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Brindisi, comprensivo del nominativo e della data di nascita, deve avvenire entro le ore 10 di domenica 6 febbraio, giorno della gara.

Nel settore ospiti, devono essere presenti almeno 5 volontari della società ospite con casaccariconoscibile (simile a quella degli steward). Nella circostanza verranno, inoltre, predisposti a cura del Questore specifici servizi di prevenzionegenerale e di controllo del territorio.