Brindisi: 4 giocatori positivi, chiesto il rinvio della gara contro il Molfetta

BRINDISI – Quattro giocatori e un componente dello staff tecnico sono risultati positivi al Covid-19. Il Brindisi Fc, come riportato da Canale 85, ha chiesto alla Federazione il rinvio della partita contro il Molfetta in programma domenica prossima (13 dicembre), allo stadio Fanuzzi, per la settima giornata del campionato di Serie D. Il nuovo protocollo approvato nelle scorse settimane impone alle società uno screening sanitario prima di ogni gara. In caso di positività di almeno tre giocatori, si può chiedere il rinvio del match. Pare scontato, quindi, che la Federazione accolga la richiesta avanzata dal sodalizio biancazzurro. Gli uomini di mister De Luca non scendevano in campo dallo scorso 22 novembre, in occasione del recupero della partita contro il Taranto, terminata con una sconfitta. Nel frattempo sono stati smaltiti gli altri recuperi del girone. Adesso tutte le squadre hanno all’attivo sei partite. Ma il coronavirus continua a mettere i bastoni fra le ruote.